В Вологде 49-летний иностранец выплатил 250 тысяч рублей за откушенное ухо

В областной столице осудили уроженца Республики Таджикистан. 49-летний мужчина в ходе конфликта откусил знакомому часть ушной раковины. Информация поступила из прокуратуры Вологодской области.

Суд установил, что в августе 2021 года подсудимый поссорился со своим знакомым в квартире одного из домов на улице Мира. Агрессор схватил оппонента рукой за шею и повалил на пол. В финале битвы он вцепился сопернику зубами в ухо и откусил часть чужого естества.

Иностранного гостя осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Помимо этого, в пользу потерпевшего взысканы 250 тысяч рублей морального вреда.