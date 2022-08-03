50-летний безработный череповчанин за один день стал директором мебельной фирмы

В Череповце история успеха местного жителя закончилась уголовным делом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. 50-летний безработный искал, где бы ему заработать деньги на жизнь. Судьба подкинула ему "выгодное" предложение - стать руководителей общества с ограниченной ответственностью. Мужчина успешно прошел собеседование, все документы были оформлены и в ноябре 2020 года стал подставным директором мебельной фирмы. За свою "работу" череповчанин получил вознаграждение. И воздаяние.

В результате в госреестр были внесены ложные сведения, а расчетные счета организации использовались для грязных дел. Сотрудникам налоговой инспекции удалось опознать фирму-однодневку и призвать руководителя к ответу. Теперь поисками причастных занимаются следователи.

А на череповчанина, урвавшего свою минуту славы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования юрлица».