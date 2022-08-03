В Череповце движением машин будет управлять искусственный интеллект

В Череповце на создание интеллектуальной транспортной системы потратят 400 млн рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Мэр города Вадим Германов отчитался о ходе реализации в соцсетях 3 августа.

На данный момент система занимается сбором данных для прогноза развития транспортной ситуации, а управлять движением начнет через полгода. Смонтировано 110 датчиков для фиксации автомобилей. За одни только сутки система анализирует 300 тысяч передвижений - в обезличенном виде. Из 105 городских светофоров пока к ИТС подключены 80. Удалось оценить среднюю скорость движения - 28 километров в час.

Вадим Германов уточнил: "Запуск интеллектуальной транспортной системы позволит не только увеличить среднюю скорость передвижения по городу, но и принесет заметный экологический эффект. Во время заторов, содержание диоксида углерода в атмосферном воздухе резко повышается. Чем меньше пробок, тем чище воздух. Это правило работает именно так. Кроме того, повышение пропускной способности улично-дорожной сети принесет еще и экономию топлива".