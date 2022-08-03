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Происшествия3 августа 2022 6:57

В Вологде на улице Гагарина найдена погибшая женщина

Она выпала из окна
Иван Чухнин

В Вологде у многоэтажного дома на улице Гагарна, 80Б, найдена погибшая женщина. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, 2 августа в 19 часов 20 минут в дежурную часть полиции пришло сообщение об обнаружении тела.

"По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение", - пояснили в ведомстве. По всей видимости, женщина выпала из окна.

16 марта в этом доме произошел аналогичный случай: 20-летняя вологжанка выпала из окна многоэтажки.