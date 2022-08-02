Колеса от легковушки вологжанке пришлось возвращать через суд

Женщина заставила заплатить своего сожителя за проданные колеса ее автомобиля Ей удалось это сделать через суд.

Женщина приобрела автомобиль марки LADA VESTA, в комплектацию его входили четыре автошины Matador и четыре литых колесных диска. Она купила авто за счет личных средств, часть была оплачена за счет кредитных денежных средств, оформленных на ее имя.

Когда совместное проживание закончилось, женщина потребовала вернуть ей летние шины с дисками от ее автомобиля, которые хранились у сожителя. Но бывший ей отказал. А потом она увидела, как шины и диски от ее автомобиля продаются через социальную сеть.

Женщине ничего не оставалось, как пойти в суд. Она представила справку о стоимости шины и литого диска в комплекте.

На суде мужчина пояснил, что он продал комплект за 35 000 рублей и был готов возместить 30 000 рублей.

Однако Устюженский районный суд взыскал с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 60 000 рублей и судебные расходы в размере 5 171 рубля 40 копеек.