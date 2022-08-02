Иван-чай на рынок будут поставлять еще две вологодские компании

На сборе повсеместно растущего растения занято немало вологжан. Фото: Евдокия САХАРОВА

Интерес к промышленному производству Иван-чая вырос на Вологодчине. Это связывают с тем, что вологодский предприниматель Александр Хлынов на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» обратился к Президенту за поддержкой. Вологжанин, возглавляющий Союз производителей иван-чая России, предложил развивать производство этого напитка. На что Владимир Путин пообещал дать соответствующее указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. История получила продолжение: на Вологодчине два вологодских предприятия готовы выйти на рынок с этой продукцией. «В Вологде развивается производство напитков чайных травяных на основе иван-чая узколистного (Кипрея). И это не только известная за пределами региона компания, руководит которой Александр Хлынов, - рассказывает эксперт Вологодской торгово-промышленной палаты Валентина Севостьянова. - В июле еще две организации обратились к нам за оформлением документации на производство напитков чайных".

В ТПП подобрали нормативные документы, ассортимент, провели испытания продукции в аккредитованной лаборатории, составили текст маркировки для потребителей в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза. Так что в ближайшее время продукция вологжан поступит на прилавки. Иван-чай ценят за то, что в нем нет кофеина, но есть большое количество дубильных веществ (танинов), органических кислот, витамина C, пектинов, флавоноидов, макро- и микроэлементов (среди которых марганец, медь, железо, молибден, фосфор, калий, кальций). Благодаря этому Иван-чай способен бороться с авитаминозом, укреплять иммунную систему, повышать общий тонус организма после перенесенной болезни или во время тяжелых умственных и физических нагрузок, сообщает пресс-служба Вологодской ТПП.