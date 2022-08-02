В Вологодской области реализуется Народная программа

- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Депутаты ЗСО, члены фракции "Единая Россия" проверили, как в регионе продолжается реализация Народной программы. В нее вошли пункты, практически подсказанные жителями Вологодчины. Это и дороги, и общественные территории, и социальные объекты.

В Доме культуры деревни Пожара Бабаевского района побывал депутат Андрей Пулин.

В здании обновлен зрительный зал и фойе, установлены навесные потолки, пластиковые окна и межкабинетные двери, частично заменена электропроводка, смонтировано освещение, настелен линолеум, отремонтирована туалетная комната, приведено в порядок парадное крыльцо. Стоимость ремонтных работ превысила 3 млн рублей.

Андрей Пулин доволен и ремонтом, и работой очага культуры: "Пожарский Дом культуры – одно из любимых мест для жителей деревни Пожара и близлежащих населенных пунктов. Здесь работают девять клубов по интересам для людей от 6 до 70 лет. Творческие коллективы активно участвуют в поселенческих мероприятиях, районных ярмарках и фестивалях, выезжают с концертами в отдаленные деревни".

- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

В Череповце благоустроили территорию между детским садом № 6 и психоневрологическим интернатом.

"Этот проезд давно требовал полной замены асфальта на новый, о чем неоднократно напоминали местные жители. Их наказ был включен в "Народную программу " партии "Единая Россия", - рассказала депутат Елена Быкова.

- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

В Сазоновской школе в Чагодощенском районе в пищеблок закуплено современное оборудование: холодильные и морозильные камеры, посудомоечная машина, разделочные столы, стеллажи и т.д. Там заменили электропроводку, в части здания смонтировали новые потолки, полностью отремонтировали столовую.

"Результат работ - отличный! - впечатлилась депутат Любовь Царева. - Белоснежные потолки, яркий свет и чистая светлая столовая". Сейчас идет подключение новой техники.

- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Арт-объект в новом сквере на улице Годовикова в Череповце, стальная скульптура в виде ДНК, станет частью городского проекта, посвященного теме «Здоровье нации». Ее открытие будет подарком к 245-летию Череповца от компании «Северсталь-Метиз».

Депутат Людмила Гусева пояснила: "Установка данного арт-объекта символична. Как молекула ДНК обеспечивает передачу генетических данных из поколения в поколение, так и метизная продукция является неотъемлемым элементом многих производств и отраслей. Поэтому арт-объект станет ещё и наглядным пособием для детей и даже взрослых". Уже под основание залит фундамент, работы по установке будут завершены в августе. Проектировщиками учтены пожелания горожан по размещению дорожек. Благоустройство территории здесь скоро закончат и приступят к озеленению.

Пустырь осенью череповчане смогут и не узнать: закончится благоустройство на участке от Ленинградской до Раахе. Этот объект также вошел в Народную программу «Единой России».