Волнения в Устюжне: к исправительной колонии стянуты спецсилы

В устюженской исправительной колонии N20 прошли волнения среди заключенных.

К исправительному учреждению стянуты специальные силы. По сообщению «Специального репортера» со ссылкой на родственников осуждённых, несколько десятков человек отправлены в штрафной изолятор. Говорится об заключённом, что «вскрыл себе вены».

Телеграм-канал «Впереди паровоза» сообщает о двух пострадавших: «Вчера около 22 часов в ИК -20 в Устюжне два осужденных вскрыли себе вены. После этого порядка 10 человек из ШИЗО напали на сотрудника. Начался бунт. В ИК-20 были стянуты силы спецотряда УФСИН. На этом бунт погасили, однако весь личный состав ИК-20 приведен в боевую готовность. Ожидает повторения беспорядков».

Информацию УФСИН по Вологодской области пока не комментирует.