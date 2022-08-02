В Великом Устюге просят помощи в поиске трехлетнего малыша

Стоп-кадр: ребенок около школы гуляет с собаками.

Поиски трехлетнего мальчика под Великим Устюгом не принесли результата. Камеры наблюдения , установленные на местной школе, засняли его как он гуляет с собаками в 17:40. Куда ребенок направился дальше - большой вопрос. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Напомним, 1 августа в 20 час. 50 мин. родители заявили в полицию, что пропал ребенок в деревне Морозовица. Он гулял во дворе дома, но после 17 часов его не видели. До этого его наблюдали из окна квартиры. Кинолог с собакой не смогли помочь. К поискам подключились волонтеры, представители МВД и МЧС.

На 14:30 2 августа ребенок все еще не был найден. Волонтеры просят помощи: нужны люди для прочесывания местности. Напомним, деревня находится неподалеку от Вотчины Деда Мороза, под Великим Устюгом.

Уже прибыли ребята из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». "На счёту каждый час. Погода жаркая. Любой помощи и участию будем рады. Если кто-то захочет присоединиться к поискам Егора к концу рабочего дня - сбор у здания администрации в Морозовице. Для малыша трёх лет даже поле с высокой травой как глухой лес. С каждым новым участником поисков шансы на спасение Егора увеличиваются", - пишет глава района Александр Кузьмин.

Напомним, накануне вечером в лесу были обнаружены мама с двумя детьми - подростками. Дачники плутали в незнакомой местности семь дней. Мама и сын уже дома, а вот дочь с простудой находится под наблюдением врачей.