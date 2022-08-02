Подросток из Вологды пойдет за кражи вещей и документов под суд

В Вологде 17-летний подросток пойдет под суд. Он обвиняется в двух кражах и похищении документов.

По данным СУ СК, в феврале 2022 года, он обокрал квартиру знакомой на ул.Козленской в Вологде. Воспользовавшись тем, что хозяйка заснула, он вынес вещи на общую сумму 54,1 тысяча рублей. А потом используя похищенные ключи, он проник в квартиру, откуда похитил паспорт знакомой, 30 тысяч рублей, а также другие личные важные документы. Обвиняемый признал вину частично. Вещи он продал на улице незнакомцу. На период следствия он заключен под стражу, но скоро будет суд.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.