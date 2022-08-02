В Вологде умерла Ирина Бенке

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

В Вологде скончалась Ирина Людвиговна Бенке. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов. Ирина Людвиговна родилась в Казахстане, училась в Воронеже. Приехала в Вологду по распределению - учительствовала в школе №24. Преподавала иностранный язык.

Долгое время работала помощником Евгения Шулепова. Именно с именем Ирины Людвиговны связывают его победу на выборах на пост главы Вологды.

После перехода Евгения Борисовича из коммерческой структуры на пост главы города, Бенке перешла на работу в администрацию города - работала начальником управления, заместителем главы города Вологды.

С 2016 года продолжила работу в администрации Вологодского района. С 2019 по 2021 год Ирина Бенке возглавляла департамент общественных связей Ярославской области. Прекратила деятельность по состоянию здоровья.