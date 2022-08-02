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Происшествия1 августа 2022 21:02

В Усть-Кубинском районе погиб мужчина, ехавший в ковше трактора с пьяным трактористом

Тракторист улетел с дороги
Евдокия САХАРОВА
Место происшествия

Место происшествия

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области "соображение на троих" закончилось смертью. В Усть-Кубинском районе у деревни Заднее 1 августа около пяти часов вечера с дороги съехал и перевернулся трактор. 33-летний водитель трактора МТЗ-80 был пьян.

В ковше транспортного средства находился 36-летний мужчина. Он в ДТП не выжил.

Другой пассажир, 26-летний местный житель, находился в кабине. Ему повезло больше - медики госпитализировали его с черепно-мозговой травмой. Водитель отделался ушибами. Сельхозтехника была не зарегистрирована.