Банда вологжан умыкнула 30 тонн щебня

Кража века не удалась Фото: пресс-служба линейного управления МВД России по Вологодской области

В Вологде сотрудники транспортной полиции задержали банду местных жителей. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трое жителей областной столицы 28 -42 лет подозреваются в краже щебня из природного камня - 30 тонн материала они похитили с помощью экскаватора и даже успели продать. Добычу они обнаружили на своем рабочем месте - работники обокрали своего работодателя на железнодорожном перегоне ст. Дикая – ст. Кипелово. Ущерб оценивается в более чем 110 тысяч рублей. По факту кражи возбуждены уголовные дела, они объединены в одно производство.

Мастер строительно-монтажных работ потворствовал краже — за вознаграждение он обеспечивал въезд и выезд на территорию постороннего транспорта. Имущество возвратят собственнику.