Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2022 20:42

Женщина и мужчина погибли в аварии в Сямженском районе

Травмированы в результате аварии оказались еще два пассажира
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На 19 километре автодороги Алферовская – Житьево – Сямжа в Сямженском районе 31 июля около 11 часов вечера произошла смертельная авария - погибли двое. Информация поступила от пресс-службы УМВД по Вологодской области.

52-летняя водитель автомобиля «Грейт Валл» не имела водительских прав и не была пристегнута. Женщина не справилась с управлением и погибла. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. С собой она забрала пассажира 55 лет. В ДТП пострадали также пассажиры - 49-летняя женщина и 59-летний мужчина.