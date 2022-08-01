Владелец собаки, напавшей на детей, может раскошелиться на 400 тысяч рублей

Малышка подверглась нападению агрессивного пса Фото: газета Шекснинского района "Звезда"

В деревне Пача Шекснинского района 26 июля во дворе дома на 5 и 7-летнего ребенка напала собака. Животное еле оттащили от детей. На данный момент завершена проверка по факту нападения пса.

5-летний мальчик и 7-летняя девочка гуляли на детской площадке под присмотром родителей. На них внезапно набросилась псина, собака нанесла малышам ранения. У девочки диагностировали 11 прокусов по всему телу и ссадину. Две собаки пришли детям на помощь и защищали их от опасного животного. При этом одна из помощниц пока не имеет дома.

Как оказалось, собачка была отнюдь не бездомной - нашелся хозяин. В отношении него направлено два иска о возмещении причиненного вреда. Мужчине грозит выплатить по 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Государственная ветеринарная инспекция региона вынесла владельцу агрессивной особи предостережение в связи с отсутствием должного контроля за животным.