В Вологде загорелся торговый центр на улице Северной

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице произошел пожар в торговом центре "Агат". В полдень 1 августа, в двухэтажном кирпичном доме № 3 на улице Северной, произошло задымление. На место немедленно выдвинулись пожарные, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

Для ликвидации последствий возгорания задействовали 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Из ТЦ эвакуировались 70 человек. Как выяснили специалисты, горела кровля - замкнуло электрощиток.