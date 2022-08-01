Череповцу выделят 300 млн на новые трамваи ради экологии

Фото: страница заместителя Губернатора Вологодской области Виктора Рябишина в ВКонтакте

Череповец получил 300 миллионов рублей на закупку новых трамваев. Губернатор Вологодской области сделал заявление 1 августа на оперативном совещании в Правительстве региона.

Зампредседателя Правительства России Виктория Абрамченко утвердила для Череповца актуализированный комплексный план по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду.

Министерством природных ресурсов Российской Федерации, Правительством Вологодской области и крупнейшими череповецкими градообразующими предприятиями завершена работа по разработке мероприятий по достижению квот выбросов в Череповце.

К 2024 году в Череповце необходимо реализовать 56 мероприятий городскими предприятиями. Череповцом и Правительством Вологодской области реализуют 8 мероприятий по снижению выбросов от транспортной инфраструктуры.

Вологодская область закупит до 2024 года дополнительно 16 трамвайных вагонов. В сентябре прошлого года в город металлургов поступили 12 трамвайных вагонов. Губернатор заявил, что экологические мероприятия позволят снизить выбросы в Череповце на 20% от уровня 2017 года. Комплексный план Минприроды РФ и Правительством России уже утвержден