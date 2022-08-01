В Вологде наказали самокатчиков, нарезавших виражи на кольце К. Маркса

Фото со страницы мэра

В Вологде установили личности молодых людей, которые устроили гонки на арендованных самокатах по кольцу Северная - Карла Маркса, грубо нарушая правила дорожного движения и ставя свою и чужие жизни в опасность. 19 июля мэр города Сергей Воропанов заявил, что нарушители будут наказаны. И вот - возмездие!

"Что такое хорошо и что такое плохо в отношении поведения на дороге, осознали недавние "герои" на самокатах . Нарушителей быстро определили, один из них уже привлечён к ответственности, с остальными продолжают работать сотрудники ГИБДД по Вологде. Друзья, давайте соблюдать правила дорожного движения, от этого действительно зависят жизни!", - заключил сити-менеджер.