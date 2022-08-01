Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2022 12:01

Губернатор сообщил о переносе даты открытия нового моста в Череповце

Оно назначено на 10 августа
Иван Чухнин

Назначена дата открытия нового моста в Череповце. Праздник пройдет 10 августа. Торжественное открытие Архангельского моста перенесено. О новой дате на оперативном совещании правительства области сообщил губернатор Олег Кувшинников. Назвал он и причину: ожидаются представители правительства страны, потому планы пришлось скорректировать.

«Дату открытия моста перенесли из-за плотного графика руководства страны. 4 августа пройдет совещание, на котором согласуем время и программу праздничных мероприятий. 15 лет мы мечтали построить этот мост и 10 августа обязательно сдадим объект в эксплуатацию», — сказал Олег Кувшинников.

Мост успешно прошел испытания. Так, русловой пролет испытывали груженные грузовики еще 26 июля.