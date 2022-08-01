Губернатор сообщил о переносе даты открытия нового моста в Череповце

Назначена дата открытия нового моста в Череповце. Праздник пройдет 10 августа. Торжественное открытие Архангельского моста перенесено. О новой дате на оперативном совещании правительства области сообщил губернатор Олег Кувшинников. Назвал он и причину: ожидаются представители правительства страны, потому планы пришлось скорректировать.

«Дату открытия моста перенесли из-за плотного графика руководства страны. 4 августа пройдет совещание, на котором согласуем время и программу праздничных мероприятий. 15 лет мы мечтали построить этот мост и 10 августа обязательно сдадим объект в эксплуатацию», — сказал Олег Кувшинников.

Мост успешно прошел испытания. Так, русловой пролет испытывали груженные грузовики еще 26 июля.