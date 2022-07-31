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Происшествия31 июля 2022 14:30

Беспомощных рыбаков и ребенка спас инспектор ГИМС

ЧП случилось под Великим Устюгом
Иван Чухнин
Фото: МЧС.

Фото: МЧС.

В Великом Устюге попали в переделку рыбаки. Но на помощь пришел инспектор ГИМС.

Об этом сообщает МЧС по Вологодской области.

Во время патрулирования рек Сухона и Северная Двина старший госинспектор по маломерным судам Дмитрий Голиков заметил лодку, явно терпящую бедствие: люди звали на помощь. В лодке находились двое взрослых мужчин и ребенок.

Дмитрий подошел на близкое расстояние к ним. Оказалось, мужчины рыбачили, но утопили мотор. Поэтому их несло течением, они могли самостоятельно добраться до берега.

Дмитрий пересадил 12-летнего рыбака в катер ГИМС, а лодку пришлось взять на буксир и отбуксировать в Великий Устюг.

К счастью, рыбалка для всех закончилась благополучно.