В Вологодский район призывают волонтеров для поисков 83-летней женщины

Ольга Васильевна Русанова

В селе Кубенском Вологодского района пропала пенсионерка. Клич о поисках кинул мэр Вологды Сергей Воропанов в соцсетях: "Вологжане, требуется ваша помощь!"

В прошлую субботу, 23 июля Ольга Васильевна Русанова (Волкова) вышла из дома и не вернулась. 83-летняя женщина ростом 156 см, короткие каштановые с сединой волосы, худощавая. Была одета в зеленый джемпер с коротким рукавом, темно-синие брюки в белую крапинку, серо-коричневые тапочки.

Отряды ЛизаАлерт занимаются поисками пропавшей уже пятый день. Работает поисковый штаб и более 50 волонтеров. Присоединились и добровольцы из ПСО «Ты не один».

Желающий помочь ждут по адресу с. Кубенское, ул. Ленина, д.14 (координаты: 59.430882, 39.673613). Требуются и видеозаписи с частных камер наблюдения и видеорегистраторов с 23 по 30 июля.

Горячая линия отряда «ЛизаАлерт»: 88007005452. Инфорги поиска: Стрелка (Ирина) - 89210577892, Википедия (Ирина) - 89536239033