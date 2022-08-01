Мэр Вологды решил назвать новый ледовый дворец «ВологдАрена»

Фото со страницы мэра

Мэр Вологды рассказал о выборе нового названия для ледового дворца в микрорайоне Бывалово. Ранее на своей страничке в соцсети сити-менеджер заместил опрос, который прошли 4931 человек. Самый большой процент проголосовавших - 40% - из предложенных вариантов выбрали «ВологдАрена». На том и порешили.

Однако, многие вологжане в комментариях жаловались, что ни один из вариантов их не устраивает, а у составителя обсессия на слово "арена". Местные жители даже сами проявили креативность и предложили свои названия, но их не услышали. Хотя на всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации «Умный город» Сергей Воропанов заявил, что обратная связь с населением для чиновника очень важна.

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Мэр города Сергей Воропанов отметил: «Новый ледовый дворец область строит по федеральной программе «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Здесь будет ледовая площадка 60х28 метров, трибуны на 788 мест, залы для разминки и функциональной подготовки хоккеистов, 8 современных раздевалок, зал аэробики, конференц-зал и другие вспомогательные помещения. Рядом продолжается строительство ФОКа и ФОКОТа».