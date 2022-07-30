Житель Вологды вышел на площадь Революции с белым листом и дискредитировал армию

В Вологде местный житель вышел на площадь Революции с белым листом и сказал: «Мы не одни». После этого получил 30-тысячный штраф за дискредитацию российской армии. Стало известно, что задержание произошло 13 марта. Пока полицейские вели мужчину к автозаку, он выкрикивал пацифистские лозунги.

В результате этого инцидента судья вынесла обвинительный приговор по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в указанных целях". Понятие дискредитация законодательство не определяет.

Судебный процесс прошел скоро - прямо на следующий день после задержания. Активисты помогают вологжанину собрать деньги на оплату наложенного штрафа.