В Грязовецком районе 10-летний мальчик сгорел в пожаре жилого дома

Место происшествия Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В субботу, 30 июля, в пять утра загорелся одноэтажный двухквартирный дом в посёлке Таёжный Грязовецкого района. На место выехали пожарные, но спасти одного из жителей они не смогли. Им оказался 10-летний мальчик, мать которого находилась в то время на работе. Информация поступила от Следственного управления СК по Вологодской области.

Площадь возгорания составила 105 кв.м. Соседи мальчика не пострадали. На данный момент фактом гибели несовершеннолетнего заинтересовались следователи. Предстоит установить все подробности трагедии, выяснить условия воспитания и причины возгорания.