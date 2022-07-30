В Кувшиново пёс нашел бродившего по кладбищу беглого пациента психбольницы

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В поселке Кувшиново Вологодского района из служебного автомобиля психиатрической больницы вырвался пациент. 44-летний мужчина скрылся в районе кладбища, когда его пытались доставить в специализированное учреждение. Информация поступила от пресс-службы УМВД по Вологодской области.

На помощь местным жителям пришла служебная овчарка по кличке Грей с полицейским-кинологом. Сообразительный пёс взял след и привел прямиком к беглецу. Мужчина находился в одном из частных домов.

Полицейским пациент пояснил, что жаждал увидеться со своими знакомыми. Полиция передала его в руки врачей.