В Череповце поймали двух детей на "Инфинити", пачкающих ночью остановки объявлениями

Фото с камеры видеонаблюдения Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце двое подростков попали на камеру видеонаблюдения, пока портили внешний вид остановок. Об этом сообщил официальный портал города со ссылкой начальника управления по развитию городских территорий Владимира Дмитриева.

Отмечается, что дети успели испачкать 8 остановок на проспектах Победы и Советском, улице Сталеваров. Их подвозил мужчина на дорогостоящем автомобиле «Инфинити». Свои грязные дела они совершали с 3 до 6 утра, хотя должны были находиться дома.

Мальчиков 16 и 11 лет клеили бумажки о строительных и ремонтных услугах. Детей с родителями вызвали в отдел муниципального контроля. На родителей младшего составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей и нарушение комендантского часа. Старший удостоился сразу 8 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, у чиновников оказались и данные владельца „Инфинити“.

Напомним, за незаконную расклейку назначается штраф для физлиц 1 000-1 500 рублей, для юрлиц 20-50 тысяч рублей. В городе действует система автодозвона, а местные жители активно освещают нарушителей в соцсетях.