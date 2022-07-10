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Общество10 июля 2022 17:20

В Кириллове прошел фестиваль рыбной ловли

Вологжан поздравили с Днем рыбака, который отмечается 10 июля
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы Михаила Глазкова

Фото со страницы Михаила Глазкова

Замгубернатора Вологодчины Михаил Глазков побывал на областном фестивале рыбной ловли в Кириллове и поделился впечатлениями от мероприятия с вологжанами в соцсети.

Событие приурочено к Дню рыбака, но начать отмечать решили уже в субботу, 9 июля. На фестивале провели конкурс на призы телеканала "Диалоги о рыбалке", а также экоакцию в сотрудничестве с компанией ФосАгро - в Шексну выпустили 3 тысячи мальков-сеголеток стерляди у стен Горицкого монастыря.

Фото со страницы Михаила Глазкова

Фото со страницы Михаила Глазкова

Михаил Глазков прокомментировал праздничный день: "Это уже стало доброй традицией. Было ярко и жарко, а главное - весело и празднично! Участников и гостей собралось более 5 тысяч - столько номерных значков для дальнейшего участия в розыгрыше лотереи было выдано на входе до 14-х часов, а потом и значки закончились!"