В Череповце прошел парад невест и конкурс букетов

Невесты поражают разнообразием своих одеяний Фото: http://www.cherinfo.ru

Город металлургов заполонили невесты с букетами. В Череповце в XII Параде невест приняли участие 35 череповчанок, а жених впереди торжественно нес знамя. О празднике сообщил официальный портал города.

Фотосессию для участниц провели на площади Милютина, там же наградили победителей конкурса букетов. Далее нарядные девушки проследовали по Советскому проспекту и улице Карла Либкнехта к главной сцене парка КиО. Там отметили невест в разных номинациях, а финалом стал танец череповчанок.

Фото: http://www.cherinfo.ru

Ксения Смирнова сшила для парада новое платье ведьмочки: «Для меня это традиционное мероприятие. Участвую в шестой раз. Каждый год у меня новые костюмы. Первое время это была классика, белые платья, а потом начала менять образы. Друзья и знакомые иногда шутят, называют ведьмой. Поэтому в этом году решила примерить черное платье. Считаю, что невеста может быть в любом цвете, в каком захочет».

На следующий год уже запланирован парад невест и женихов.