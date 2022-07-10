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Происшествия9 июля 2022 22:07

Под Соколом трехлетний мальчик выдавил москитную сетку и выпал с 3 этажа

Пострадавшего госпитализировали медики
Евдокия САХАРОВА
Место происшествия

Место происшествия

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В деревне Чекшино Сокольского района вечером субботы, 9 июля, с высоты упал ребенок. К сожалению, это далеко не первый малыш, выпавший из окна на Вологодчине. Инциденты повторяются каждый теплый сезон... Москитные сетки не выдерживают веса детей и не предназначены для этого. О ЧП сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

За трехлетним мальчиком присматривал законный представитель, однако это не остановило малыша - он стремился познать мир. Ребенок взобрался на подоконник, посмотрел в окно, налег на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна. Пострадавшего увезли медики.

На данный момент следователи уточняют обстоятельства ЧП, степень тяжести вреда здоровью и собирают характеристику на семью трехлетнего вологжанина.

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