Под Соколом трехлетний мальчик выдавил москитную сетку и выпал с 3 этажа

Место происшествия Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В деревне Чекшино Сокольского района вечером субботы, 9 июля, с высоты упал ребенок. К сожалению, это далеко не первый малыш, выпавший из окна на Вологодчине. Инциденты повторяются каждый теплый сезон... Москитные сетки не выдерживают веса детей и не предназначены для этого. О ЧП сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

За трехлетним мальчиком присматривал законный представитель, однако это не остановило малыша - он стремился познать мир. Ребенок взобрался на подоконник, посмотрел в окно, налег на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна. Пострадавшего увезли медики.

На данный момент следователи уточняют обстоятельства ЧП, степень тяжести вреда здоровью и собирают характеристику на семью трехлетнего вологжанина.

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