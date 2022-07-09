В Кадникове 4-летний мальчик разбился, упав с высоты 5 этажа

Место смерти ребенка Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В городе Кадников Сокольского района Вологодской области произошла трагедия, унесшая жизнь маленького 4-летнего малыша. Следственный отдел СУ СК по региону сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Вечером 8 июля вечером 4-летний ребенок был со своим несовершеннолетним братом дома. Квартира располагалась на 5 этаже. Активный малыш заполз на подоконник, а потом облокотился на москитную сетку (которая не предназначена для безопасности детей - только для ограничений комариной активности). Закономерно - ребенок выпал из окна и скончался от удара о землю.

Матери в квартире не было. Следствие считает, что она не обеспечила надлежащий присмотр за малолетним. Правоохранители уточняют обстоятельства трагедии. К сожалению, такие сезонные несчастья происходят слишком часто. Родители должны обеспечивать безопасность детей.