В Вологде раскрыли дистанционную мошенницу

В Вологде мужчина потерял рюкзак с документами на самокат и паспорт. Потерпевший обратился в дежурную часть УМВД и пояснил, что разместил объявление о поиске вещей в соцсети. На информацию откликнулась неизвестная дама, рюкзак якобы оказался у нее. Она была готова отдать вещи вологжанина, но за вознаграждение в 4 тысячи рублей.

Мужчина согласился на сделку и перевел даме из интернета названную сумму. После он пришел на встречу в назначенное время, но след незнакомки уже простыл. Тогда потерпевший начал искать помощи у правоохранителей.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемой. 34-летняя женщина активно промышляла подобными преступления и уже ранее привлекалась к уголовной ответственности. Ее ищут и в других регионах.

Вот так мужчина на свой рюкзак поймал аферистку. На нее возбуждено уголовное дело по статье: "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Даме грозит до 3 лет лишения.