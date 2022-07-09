Сожитель незаметно обкрадывал жительницу Вологды

В дежурную часть обратилась 33-летняя жительница Вологды. Она обнаружила, что ее ювелирные украшения исчезли из надежного места в ее квартире. Круг подозреваемых быстро сузился - сомнительные личности к ней не приходили, только близкие.

Оперативники вычислили подозреваемого, им оказался 33-летний сожитель женщины. Когда правоохранители поставили вопрос ребром, он сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что пока его дама сердца отсутствовала, он брал из ее шкатулки украшения, а дальше дорога вела в ломбард. Полученные средства воришка тратил на алкогольные напитки. Махинации продолжались в течение двух месяцев. В общей сложности он выпил на 35 тысяч рублей..

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Горе любовнику грозит до 2 лет лишения.