40-летняя череповчанка взяла в кредит и перевела аферистам миллион

Жительница Череповца попалась на удочку дистанционных мошенников и пришла в полицию в 2 часа ночи 8 июля. Доверчивая 40-летняя дама перевела на счета аферистов 1 млн 75 тысяч рублей. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Потерпевшая рассказала, что началось все со звонка неизвестного - якобы работника правоохранительных органов. "Сотрудник полиции" смог убедить череповчанку, что ее пытаются обокрасть. Злоумышленники якобы пытаются на нее оформить кредит. Чтобы потом женщине не пришлось выплачивать долг, нужно опередить преступников и оформить реальный займ, а всю сумму перевести "безопасные счета". Далее в мессенджере с череповчанкой общался "сотрудник безопасности банка". В итоге, жертва покорно перевела все деньги мошенникам. Теперь ей придется выплачивать огромный кредит самой.