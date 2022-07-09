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Происшествия9 июля 2022 11:27

В Череповце мужчина упал с высоты многоэтажного дома

Взрослый человек выпал из окна
Евдокия САХАРОВА

Днем в минувшую пятницу, 9 июля, печальный инцидент случился в Череповце по адресу проспект Победы, 152. Из окна пятиэтажного жилого дома выпал взрослый мужчина.

Директор Спасательной службы Дмитрий Санакоев подтвердил факт произошедшего. На месте работали спасатели, но пока информацию о состоянии пострадавшего не дают, как и подробностей происшествия.

Читателям пожелаем соблюдать правила безопасности, стараться быть аккуратнее и внимательнее.

UPD: По последним официальным данным мужчина остался жив после падения и был госпитализирован. По словам соседей, он скончался в больнице.