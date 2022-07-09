В Вологде с 15 июля ограничат движение на перекрестке Конева-Воркутинская

План проезда Фото: администрация города Вологды

В областной столице перенесли сроки начала ограничения движения на перекрестке Конева и Воркутинской на 15 июля. Специалисты Департамента городского хозяйства и подрядчика провели на участке подготовительные работы и выяснили, что ремонт осложнится смещением сетей по отношению к оси при устройстве временной дороги. Информация поступила от пресс-службы Администрации Вологды.

Начальник департамента Алексей Шумилов прокомментировал ситуацию: «При проведении подготовительных работ по определению проектных отметок существующих инженерных сетей как по горизонтали, так и по вертикали для устройства временной дороги обнаружилось, что существующие сети проложены с отклонением. В связи с этим нужно провести дополнительное обследование участка, где будет выполнен временный проезд, чтобы определить точное место прокладки инженерных сетей. Это необходимо для того, чтобы понять необходимость принятия дополнительных мероприятий при устройстве временного проезда».

Движение перекроют с 15 июля на 2,5 месяца. Для общественного транспорта и легковых автомобилей по Конева оборудуют двухсторонний объезд.

Часть улицы Воркутинской закроют полностью. Варианты для объезда предлагаются следующие:

1. ул. Воркутинская — Технический переулок — ул. Дзержинского — ул. Московская — ул. Пригородная — ул. Маршала Конева;

2. ул. Воркутинская — Технический переулок — ул. Дзержинского — ул. Московская — ул. Текстильщиков — ул. Можайского — ул. Маршала Конева;

3. ул. Воркутинская — Технический переулок — ул. Дзержинского — ул. Московская — ул. Текстильщиков — ул. Космонавта Беляева — ул. Маршала Конева.

Сложность выполнения работ в том, что все виды сетей находятся на разной глубине участка, а некоторые из труб имеют большие диаметры и протяженность. Ремонт выполняется в рамках строительства ул. Поэта Романова.