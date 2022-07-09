В Вологде перекрыли переулок Долгий

В областной столице на время перекрыли для движения переулок Долгий на участке от ул. Республиканской, д. 76 до ул. Южакова, д. 84. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

С 9 июля там будет проводиться капремонт теплосетей. Закончить планируется к концу июля, хотя коммунальщики постараются сжать сроки насколько это будет возможно. На участке заменят 330 м теплосети для домов №76 по улице Республиканской и №8 по переулку Долгий. Ремонт должен повысить надежность теплоснабжения во всем микрорайоне. Работы выполняет компания «Вологдагортеплосеть».

Автолюбителям рекомендуют заранее выбирать маршрут для объезда. Общественный транспорт по этому участку не ходил и ранее.