В Череповце собаки успели покусать 60 детей за одну неделю

В городе металлургов отмечен локальный максимум по укусам животных: за неделю ко врачам обратились 60 покусанных несовершеннолетних. В областной детской больнице №2 обычно фиксируют до 35 обращений за 7 дней.

Как оказалось, чаще всего песики нападают на маленьких детей, которые пристают к животным. Обычно агрессором становится домашняя собака или соседская. Укус приходится на лицо, конечности, туловище. "Если укус неглубокий, рану не нужно зашивать, лечение амбулаторное. Если на лице рану не зашить, останется очень некрасивый след", - сообщил официальному порталу города травматолог-ортопед Денис Сарайков.

Чаще всего детей с травмами лица госпитализируют. Если нет информации о собаке, либо она не была привита, то ребенку грозит 6 прививок от бешенства, последняя на 90-й день. Как рассказали врачи, к ним обращаются также дети, укушенные белками, ежами, крысами, бобрами и змеями.