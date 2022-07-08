В Вологде бывший зек вломился в квартиру к соседу и убил его

Перед судом предстанет житель Вологды: он проник в квартиру к соседу и его убил. Следственным отделом по г. Вологда СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела. 37-летнего вологжанина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

ЧП случилось днем 4 апреля 2022 года в Вологде. Ранее судимый гражданин выпил у себя дома на Школьном переулке, проник в квартиру 69-летнего соседа, выбив замок монтировкой. Он собирался выяснить отношения из-за высказанных претензий о нарушении тишины. В итоге он забил мужчину практически до смерти и вытащил на улицу. Сам вернулся к себе, продолжив употреблять спиртное. В итоге избитого привезли в больницу, где он скончался. А подозреваемый был задержан, а вскоре арестован, сообщает СУ СК по Вологодской области.