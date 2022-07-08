На вологодской дороге в ДТП с трактором погибли две девушки 14 и 20 лет

Иномарка врезалась в трактор. Фото: материалы пресс-служб

ДТП с участием трактора. Три человека погибли и двое пострадали. ЧП случилось в Тотемском районе. Авария произошла на 116 километре автодороги Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово 8 июля около 7:40. По предварительным данным, трактор оказался на встречной полосе, им управлял 64-летний водитель.

Там и произошло столкновение с легковушкой "Киа Рио" под управлением 48-летнего мужчины. Погибли водитель «Киа» и две девушки - 20 и 14 лет, находившиеся в салоне. Двоих пассажиров иномарки, 46-летнего мужчину и 52-летнюю женщину, с травмами доставили в районную больницу.

Обстоятельства ЧП уточняются.