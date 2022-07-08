В Череповце в реке нашли погибшего рыбака

В Череповце следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти утонувшего мужчины. 7 июля около 17 часов 30 минут в территориальный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении местным жителем в реке Шексне тела мужчины. В черте города, у правого берега был обнаружен погибший 46 -летний череповчанин. Установлено, что погибший ушел накануне вечером на рыбалку.

Сейчас следователем проводится осмотр места происшествия и тела погибшего. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, она поможет установить все обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СК по Вологодской области.