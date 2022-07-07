Большая часть Харовского района осталась без электричества

Фото: Харовская районная газета "Призыв" ВКонтакте.

В Харовске после грозы пропало электричество. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Как оказалось, без света сидят и деревни - Мятнево, Конанцево, Сорожино...

Клубника была закрыта от птиц, но спаслась от града. Фото: Евдокия САХАРОВА

Телефонная линия районной ЕДДС, как бывает в таких случаях, перегружена: информации нет, аккумуляторы телефонов садятся.

Как сообщили наши читатели из Харовска, над городом прошла гроза, выпал крупный град. Причем на фотографиях - град причудливой формы, в том числе плоские пластины с острыми краями. У многих огородников пострадали посадки: листья капусты, кабачков оказались порублены.

Тучи прошли в сторону Сямжи, Кадникова, Тотьмы... Ранее шквал промчался в Вологодском районе - там оборваны провода, оказались поломаны не только ветки, но и целые деревья.