Большая часть Харовского района осталась без электричества

Фото: Харовская районная газета "Призыв" ВКонтакте.
В Харовске после грозы пропало электричество. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Как оказалось, без света сидят и деревни - Мятнево, Конанцево, Сорожино...
Клубника была закрыта от птиц, но спаслась от града.
Фото: Евдокия САХАРОВА
Телефонная линия районной ЕДДС, как бывает в таких случаях, перегружена: информации нет, аккумуляторы телефонов садятся.
Как сообщили наши читатели из Харовска, над городом прошла гроза, выпал крупный град. Причем на фотографиях - град причудливой формы, в том числе плоские пластины с острыми краями. У многих огородников пострадали посадки: листья капусты, кабачков оказались порублены.
Тучи прошли в сторону Сямжи, Кадникова, Тотьмы... Ранее шквал промчался в Вологодском районе - там оборваны провода, оказались поломаны не только ветки, но и целые деревья.
Град был довольно крупным.
Фото: Евдокия САХАРОВА