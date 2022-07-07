Вологодские полицейские не взяли 50 тысяч рублей за несоставление протокола

Под Белозерском водитель попытался вручить инспектору ДПС 50 000 рублей. Он был пьян и попался за рулем - то есть ему грозило лишение прав. Об инциденте сообщает СУ СКР по Вологодской области: возбуждено уголовное дело против 55-летнего жителя другого региона, подозреваемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Утром 3 июля сотрудники ДПС остановили водителя легковушки, прибывшего для отдыха в Вологодскую область, с явными признаками опьянения. Они стали оформлять протокол, но тут водитель предложил сотрудникам не делать этого, а взять деньги - 50 000 рублей. Полицейские от взятки отказались.

Сейчас дело расследуется, оперативное сопровождение ведут сотрудники управления экономической безопасности УМВД области.