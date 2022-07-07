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Общество7 июля 2022 11:23

Вологодские полицейские не взяли 50 тысяч рублей за несоставление протокола

Спасти водительские права пытался гость региона
Иван Чухнин

Под Белозерском водитель попытался вручить инспектору ДПС 50 000 рублей. Он был пьян и попался за рулем - то есть ему грозило лишение прав. Об инциденте сообщает СУ СКР по Вологодской области: возбуждено уголовное дело против 55-летнего жителя другого региона, подозреваемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Утром 3 июля сотрудники ДПС остановили водителя легковушки, прибывшего для отдыха в Вологодскую область, с явными признаками опьянения. Они стали оформлять протокол, но тут водитель предложил сотрудникам не делать этого, а взять деньги - 50 000 рублей. Полицейские от взятки отказались.

Сейчас дело расследуется, оперативное сопровождение ведут сотрудники управления экономической безопасности УМВД области.