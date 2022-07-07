Двое череповецких подростков едва не потонули на глазах родителей

Двое подростков едва не утонули в реке Шексне на глазах родителей. Как сообщает городская спасательная служба, инцидент случился 6 июля в месте, где купание запрещено: это район старой зимней дороги.

Школьники находились в воде, их понесло течением на глубину. Самостоятельно они вряд ли сумели выплыть к берегу. Как сообщили в городской спасательной службе, трагедии не произошло только потому, что очевидцы правильно оценили ситуацию и оперативно действовали. Одного из мальчишек на мелководье самоотверженно вытащила мать. Второго, уже обессилевшего, спасли проплывавшие мимо байдарке. О ЧП сообщает cherinfo. Помощь медиков пострадавшим не потребовалась.