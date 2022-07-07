В Соколе из-за холодильника горела многоэтажка

В Соколе горела квартира в многоэтажке. ЧП случилось из-за неисправного холодильника.

Возгорание произошло в доме № 46 на улице Советская. 6 июля в половине девятого вечера туда помчались пожарные. Горело в кухне, огонь быстро распространился по всему помещению, в результате ЧП пострадал 89-летний мужчина. Его вывели пожарные, он получил ожоги верхних дыхательных путей. Медики доставили пенсионера в больницу.

16 жильцов дома вышли из квартир самостоятельно.

«Предварительная причина возгорания – недостаток конструкции холодильника», — сообщили в главном управлении МЧС РФ по Вологодской области.

Немало ЧП происходит из-за электрических приборов. На наш вопрос "Есть ли статистика по электроприборам: что горит? Старое, новое, самодельное, определенные марки, или виноваты перепады напряжения?" пресс-служба ведомства ответила, что "по таким характеристикам статистики не ведется".