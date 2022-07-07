Под Вологдой стихия оставила людей без электричества

Повсюду на дорогах- обломанные ветки.
Без электричества остались несколько населенных пунктов в Вологодском районе. Наша читательница из Огарково рассказала о буйстве стихии. 7 июля около 11 часов в Вологде прошел небольшой дождь, а совсем рядом, в Огаркове, за несколько минут стихия сумела натворить бед.
"Деревья наломало, свет отключило, провода оборваны", - говорит наша читательница. При этом града не было - был лишь сильный ливень, гром и шквалистый ветер.
В воздух подняло все, что было плохо укреплено. Слабые деревья повалило, а ветви - сломало.
Что плохо закреплено - то и полетело.
В домах пропало электричество.
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Как сообщает глава района Сергей Жестянников, из-за сильной грозы несколько населенных пунктов остались без электричества. Повреждены линии электропередач в Подлесном поселении. «На данный момент известно об отключениях в Огаркове, Мосейкове, Неверовском, Харачеве, Надееве и Юрчакове. На месте уже работают сотрудники аварийной службы», – прокомментировал Сергей Геннадиевич. Сообщить об отключениях и поваленных деревьях можно по телефонам ЕДДС района 8 (8172) 23-12-40; 8 921-831-22-31.
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