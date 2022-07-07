Вологжанин пришел в гости и убил хозяина, а любимую и супостата изрезал

Компания из четверых знакомых выпивали. Итог застолья трагичен: один погиб, один арестован, а двое чудом остались живы.

ЧП случилось в ночь на 24 января 2022 года. Четверо знакомых, три мужчины и женщина, распивали спиртное в квартире одного из домов на улице Карла Маркса. Однако 42-летний гость в приступе ревности несколько раз ударил 28-летнего товарища ножом в шею. Тот сумел выскочить из квартиры и даже добраться до ближайшего отдела полиции.

Но ревнивец переключился на 42-летнего хозяина квартиры помещения и убил его ударами в шею и туловище. А затем о ударил ножом в живот свою бывшую 35-летнюю сожительницу. После поножовщины мужчина вывел порезанную любимую из квартиры, привел к себе домой и вызвал ей скорую помощь.

28-летнему мужчине в отделе полиции помощь также оказали врачи. Как сообщает областное управление Следственного комитета России, ревнивца задержали. Против него возбуждено уголовное дело по трём статьям УК РФ: убийство, покушение на убийство двух лиц и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Прокурором утверждено обвинительное заключение. Мужчина вскоре предстанет перед судом.