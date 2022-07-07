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Общество7 июля 2022 6:53

В Череповце стажер-кассир присвоила часть выручки ресторана

Ее искали с полицией
Иван Чухнин

20-летняя девушка украла деньги. Она взяла их из кассы череповецкого ресторана и сбежала. Пропажа 10 тысяч рублей была замечена. Управляющая организацией немедленно обратилась в полицию.

Подозреваемую - девушку-стажерку задержали. Ее доставили в отдел полиции. При разговоре девушка созналась в своем проступке. Ранее она мечтала устроиться работать в ресторан. В результате попала на стажировку в качестве кассира. Но в итоге взяла две банкноты по 5 тысяч рублей из кассового аппарата и скрылась. Деньги ей были нужны на погашение долга.

В настоящий момент по факту кражи возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до двух лет колонии.