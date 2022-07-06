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Общество6 июля 2022 14:30

Житель Вологды Костя Белков погиб на Украине

Соболезнования родным, близким и друзьям погибшего
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

Вологжанам пришла похоронка. В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель областной столицы Константин Белков.

Печальную новость сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов: «Еще одна потеря Вологды. На территории Украины погиб вологжанин Константин Белков. Ему было 22 года, учился в 15 школе, закончил Вологодский техникум железнодорожного транспорта». Мэр и губернатор выразили глубокие соболезнования близким погибшего бойца.

По официальным данным, 38-я по счету гибель жителя Вологодчины в ходе спецоперации.