На Вологодчину надвигается непогода

На Вологодскую область надвигается непогода. По данным Филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением атмосферного фронта утром, днём 7 июля 2022 года в большинстве районов Вологодской области ожидаются грозы, местами ливни, град, шквалистое усиление ветра при грозе порывами до 15-20 м/с.

Как предупреждают энергетики, сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220.