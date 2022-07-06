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Общество6 июля 2022 12:17

На Вологодчину надвигается непогода

МЧС предупреждает о ветрах и грозах
Иван Чухнин

На Вологодскую область надвигается непогода. По данным Филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением атмосферного фронта утром, днём 7 июля 2022 года в большинстве районов Вологодской области ожидаются грозы, местами ливни, град, шквалистое усиление ветра при грозе порывами до 15-20 м/с.

Как предупреждают энергетики, сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220.