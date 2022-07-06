Шторм, прокатившийся по Вологодчине, оставил жителей без света

В Череповецком районе 5 июля после грозы множество населенных пунктов остались без электричества. На место выехали дежурные бригады электриков. «В связи с резким ухудшением погодных условий, гроз, шквалистого ветра и дождя мы получаем огромное количество обращений об аварийных отключениях электричества. Телефоны служб не справляются с нагрузкой, просьба отнестись с пониманием и дозваниваться, чтоб сообщить о проблеме. Аварийно-восстановительные работы уже начались, бригады выехали к местам обрывов и аварий. Работают все экстренные службы», — сообщил глава Череповецкого района Роман Маслов.

К 23.50 5 июля почти все населённые пункты, кроме деревни Авдеевской в Яргомжском поселении, были подключены к электроэнергии, уточнил позже Роман Маслов.

Однако утром 6 июля вновь поступило сообщение об отключении в д. Сойволовская Нелазского поселения, д. Карпово и д. Большой Двор в Уломском поселении. Продолжились восстановительные работы в д. Авдеевской и одного дома в д. Большая Дора Судского поселения.

Внимание! На регион надвигается еще один фронт. Штормовой ветер ожидается на востоке области. Об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или в круглосуточную службу ЕДДС - такой телефон у каждого района свой.

Напомним, власти обратили внимание, что в начале минувшей зимы в Вологодской области участились отключения электроснабжения населенных пунктов. Аварии были спровоцированы неблагоприятными погодными условиями. Особенно пострадали населенные пункты в Череповецком, Устюженском, Кадуйском и Кирилловском районах. Как сообщает сайт правительства области, "экстренно созванным оперативным штабом Правительства Вологодской области под председательством Антона Кольцова был принят ряд незамедлительных мер по восстановлению электроснабжения жителей, а также недопущению ситуации в будущем". На основании обследования был разработан детализированный План первоочередных мероприятий по повышению надежности электроснабжения в Череповецком и Устюженском районах. В июне Россети успешно завершили исполнение первоочередного Плана.